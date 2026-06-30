Задерживается прибытие в Томск самолета из Сочи

Сочинский аэропорт поздно вечером 29 июня объявил о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задерживается прибытие в томский аэропорт имени Камова рейса из Сочи. По информации онлайн-табло аэропорта, борт должен был сесть в Богашево во вторник, 30 июня, в 8.35. Сейчас прибытие самолета ожидается в 10.44.

Обратный вылет в Сочи из Томска изначально был назначен на 9.35, сейчас время вылета изменено на 11.40.

Сочинский аэропорт поздно вечером 29 июня объявил о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Около восьми часов назад все ограничения были сняты, тем не менее вылет из Сочи в данный момент задерживают как минимум для десяти рейсов.

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