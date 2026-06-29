В Томске разыскивают 43-летнего мужчину с гитарой

Мужчина пропал 29 июня. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Томске разыскивают 43-летнего Петра Григорьева, который 29 июня 2026 года ушел в неизвестном направлении, сообщает волонтерский поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы разыскиваемого: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в камуфляжные штаны и черную футболку, с собой гитара в черном чехле и синий рюкзак.

Координатором поиска назначен доброволец, для связи с инфорганизатором указан телефон 8-903-951-73-53. Тема с дополнительной информацией размещена на специализированном ресурсе.

Специалисты обращаются к гражданам, кому известно местонахождение мужчины, с просьбой сообщить информацию по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, конфиденциальность обратившихся гарантируется.

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