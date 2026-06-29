Пересдача ЕГЭ-2026 в Томской области: даты и правила

С 2024 года выпускники получили возможность летом пересдать ЕГЭ по одному предмету Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Продолжается основной период сдачи ЕГЭ в Томской области. Позади — резервные дни для тех, кто не смог по уважительным причинам сдать ЕГЭ в основные сроки. Далее в расписании — пересдачи. Пересдать летом можно лишь один предмет. Для этого у выпускников будет два дня — 8 и 9 июля.

Пересдать экзамен можно в том случае, если выпускнику не удалось набрать минимальное количество баллов и если будущего абитуриента не устраивает полученный результат. Важный нюанс — при пересдаче предыдущий результат экзамена будет аннулирован, засчитают лишь набранные в результате пересдачи баллы, даже если они окажутся ниже набранных в первый раз.

В среду, 8 июля, можно пересдать иностранные языки (письменная часть), информатику, литературу, русский язык, физику и химию.

В четверг, 9 июля, пересдают биологию, географию, математику (базовый и профильный уровни), иностранные языки (устная часть), историю и обществознание.

В расписании ЕГЭ предусмотрен дополнительный период в сентябре. Это последний шанс получить аттестат, но поступить в вуз в текущем году уже не получится.

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