Прокуратура проверит жалобы томичей на проблемы в сфере ЖКХ

Материалы подготовлены для передачи в суд Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проверки соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере организованы в Томской области по результатам личного приема граждан, сообщает надзорное ведомство.

Жители региона обратились с жалобами на проблемы в сфере ЖКХ. По итогам приема прокуратуры Асиновского района, Ленинского, Кировского, Советского районов Томска и Томского района незамедлительно организовали выездные мероприятия.

Сотрудники прокуратуры Кировского района осмотрели коммунальную раскопку по улице Красноармейской в Томске, которая не была восстановлена в установленный срок. Специалисты Асиновской городской прокуратуры и прокуратуры Томского района выехали в деревни Старо-Кусково и Березкино по обращениям о ненадлежащем водоснабжении.

По результатам выездов приняты меры по фиксации нарушений. В кратчайшие сроки им будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан.

Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность управляющих организаций за надлежащее содержание коммунальной инфраструктуры. Нарушения сроков восстановления благоустройства после раскопок и ненадлежащее качество водоснабжения могут повлечь административные штрафы по статье 7.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предписания об устранении недостатков.

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