Юному томичу было всего 18 лет. Фото: соцести матери погибшего; Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.

Трагедия, которая случилась в полночь 22 июня в Томске, вызвала огромный резонанс среди горожан. Тысячи людей, шокированных наездом «Тойоты Камри» на подростков в Октябрьском районе, выразили соболезнования маме погибшего 18-летнего парня. Глубоко скорбящая женщина выложила в соцсети пост в память о сыне, жизнь которого внезапно оборвалась в самом ее расцвете.

Мама о погибшем в ДТП сыне

«Милый мой, любимый, родной! Спасибо, что ты выбрал меня своей мамой! Я очень была счастлива с тобой 18 лет! Душа рвется в клочья, слезы все выплаканы, сердце разбито! Прости за все. Мир стал черно-белым! Ты был моим светом, моим солнышком!», — написала томичка.

Она сопроводила некролог яркими фотографиями, на которых можно увидеть, что парень любил путешествовать, занимался единоборством.

Жизнерадостный и красивый юноша трагически погиб в ДТП. Фото: соцести матери погибшего

Пообщавшийся с томичкой автор аккаунта «Защита прав женщин и детей» Шамиль Шамилев рассказал, что убитая горем женщина сутки ходила по улице, ни с кем не разговаривая.

«Она хочет, чтобы была огласка, чтобы виновный понес наказание. Давайте дадим резонанс делу. Детей сбили, они просто шли домой. Жизнь одного оборвалась, матери очень сильно тяжело», — добавил автор сообщества.

Коллеги о погибшем юноше

Молодые ребята, вместе с которыми работал погибший, тоже рассказали о нем в соцсети.

«Он был для нас не просто коллега, а часть нашей рабочей семьи. Молодой, яркий парень, он пришел сюда с мечтами о будущем, полон надежд и энергии. Память о нем никогда не погаснет в наших сердцах. Навсегда останешься частью нас», — эти слова звучат в ролике, посвященном скончавшемуся юноше.

В память о парне его коллеги выложили ролик. Фото: соцести матери погибшего

Судя по кадрам, Михаил (имя изменено, согласно законодательству) работал в магазине спортивной обуви. Был веселым, добродушным и творческим человеком.

Еще одна трагедия: второй пострадавший в ДТП попал в реанимацию

Трагедия пришла и в еще один дом. Отскочить от несущейся легковушки не успел также 17-летний приятель погибшего. После наезда машины подросток с серьезными травмами попал в больницу.

«Его мама сидит постоянно в больнице, к ребенку не пускают, он в реанимационной. Женщина в таком бездонном состоянии в надежде, что молодой сын выкарабкается!», — сказал Шамиль Шамилев.

ДТП на улице Новосибирской в Томске 21-22 июня 2026: подробности

Напомним, авария произошла ровно неделю назад, в ночь с воскресенья на понедельник, рядом с домом №31 на улице Новосибирской. По данным полиции, 19-летний водитель выехал на иномарке с проезжей части на тротуар, по которому шла компания парней. По словам свидетелей, молодых людей было четверо. Двое из них успели отскочить от автомобиля, который несся на бешеной скорости, пытаясь оторваться от машины ГИБДД.

«Специализированным отделением по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе облуправления Министерства внутренних дел.

Полиция по-прежнему ищет свидетелей смертельного ДТП. Очевидцев просят обратиться по адресу Иркутский тракт, дом №79, кабинет 103 или позвонить по телефону 794-719.

Редакция «Комсомольской правды — Томск» выражает соболезнования близким погибшего юноши.

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