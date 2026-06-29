Феодоровский крестный ход из Анжеро-Судженска направится в Томск

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП
Феодоровский крестный ход, посвященный праведному Феодору Томскому, стартует 29 июня из Анжеро-Судженска и направится в Томск, сообщает церковное сообщество.
Шествие охватит 160 километров и займет около 40 часов пешего путешествия. Томичи смогут присоединиться к участникам крестного хода 1 июля у деревни Мазалово. Для желающих будет организован автобус от Богоявленского собора с отправлением в 10:00 от парковки храма.
Завершение шествия запланировано в Богородице-Алексиевском монастыре в Томске, где 4 и 5 июля состоятся праздничные богослужения в честь святого.
Традиция проведения крестных ходов имеет глубокие исторические корни в православной культуре. Подобные мероприятия способствуют духовному единению верующих, укреплению нравственных ценностей и сохранению религиозного наследия региона.
Участие в паломничестве требует физической подготовки и соблюдения правил поведения в длительных пеших переходах. Верующим рекомендуют иметь удобную обувь, одежду по погоде, запас воды и необходимых лекарств. При присоединении к шествию целесообразно заранее уточнить программу мероприятия и место сбора.
Своевременное информирование о проведении религиозных мероприятий помогает верующим спланировать участие в духовных практиках. Ответственное отношение к организации массовых событий и координация действий церковных общин способствуют безопасному проведению крестных ходов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Душа рвется в клочья, слезы все выплаканы»: Мама задавленного лихачом парня выложила пост в память о сыне
Молодость в кадре: как Томск отметил главный праздник поколения
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru