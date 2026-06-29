Феодоровский крестный ход из Анжеро-Судженска направится в Томск

Завершение шествия запланировано в Богородице-Алексиевском монастыре в Томске Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Феодоровский крестный ход, посвященный праведному Феодору Томскому, стартует 29 июня из Анжеро-Судженска и направится в Томск, сообщает церковное сообщество.

Шествие охватит 160 километров и займет около 40 часов пешего путешествия. Томичи смогут присоединиться к участникам крестного хода 1 июля у деревни Мазалово. Для желающих будет организован автобус от Богоявленского собора с отправлением в 10:00 от парковки храма.

Завершение шествия запланировано в Богородице-Алексиевском монастыре в Томске, где 4 и 5 июля состоятся праздничные богослужения в честь святого.

Традиция проведения крестных ходов имеет глубокие исторические корни в православной культуре. Подобные мероприятия способствуют духовному единению верующих, укреплению нравственных ценностей и сохранению религиозного наследия региона.

Участие в паломничестве требует физической подготовки и соблюдения правил поведения в длительных пеших переходах. Верующим рекомендуют иметь удобную обувь, одежду по погоде, запас воды и необходимых лекарств. При присоединении к шествию целесообразно заранее уточнить программу мероприятия и место сбора.

Своевременное информирование о проведении религиозных мероприятий помогает верующим спланировать участие в духовных практиках. Ответственное отношение к организации массовых событий и координация действий церковных общин способствуют безопасному проведению крестных ходов.

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