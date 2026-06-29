Семейный ЗОЖ-фестиваль пройдет в Городском саду Томска

Томичи смогут весело и с пользой провести время всей семьей. Фото: пресс-служба правительства Томской области

Семейный ЗОЖ-фестиваль (0+) состоится в воскресенье, 5 июля, с 12:00 до 18:00 в Городском саду Томска, сообщает организационный комитет.

Мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, объединит темы здоровья, спорта и традиционных ценностей. Концепция фестиваля основана на принципе «Здоровая семья – здоровая страна» и рассчитана на семьи с детьми, молодых родителей, подростков и представителей старшего поколения.

В течение дня пространство сада разделят на тематические интерактивные зоны. Зона «Спорт» предложит семейные эстафеты и тренировки. На площадке «Спокойствие внутри» эксперты поделятся техниками управления стрессом. Станция «Первая помощь» научит алгоритмам оказания поддержки в бытовых ситуациях. Для дошкольников предусмотрена игровая зона с основами режима дня и гигиены.

«Крепкая семья начинается с общих ценностей, и здоровье должно быть на первом месте. Наша задача — дать томичам понятную жизненную инструкцию к собственному организму. Как правильно питаться, как справляться с тревожностью, как оказать первую помощь в быту — всё это мы разберем на практике», — отмечают организаторы.

Участники фестиваля смогут не только провести время с пользой, но и получить практические навыки, которые останутся с ними надолго. Интерактивные форматы позволяют в увлекательной форме освоить важные знания о здоровье и благополучии.

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