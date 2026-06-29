Жители Томской области в ночь на 30 июня увидят луну клубничного цвета

Полнолуние — это фаза луны, при которой ее видимая поверхность полностью освещена солнцем Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первое летнее полнолуние смогут наблюдать жители Томской области в ночь с 29 на 30 июня. Еще одно название этого явления — «клубничная луна». Название — калька с американского выражения Strawberry Moon. С помощью таких ярких обозначений коренные народы Северной Америки отслеживали времена года. Европейское название предстоящего полнолуния — «Медовая луна», а также «розовая», «цветочная» и «горячая». Необычный цвет спутник Земли приобретает из-за своего низкого расположения относительно линии горизонта.

Технически сложных приспособлений для наблюдения за полнолунием не требуется. Если небо ясное и безоблачное, лунный диск будет хорошо видно практически всю ночь. В Северном полушарии июньская полная луна поднимается очень низко над горизонтом. Наблюдать за эффектным астрономическим событием лучше там, где нет городской подсветки.

Световой день в Томске в понедельник, 29 июня, закончится в 22.14.

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