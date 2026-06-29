Три вагона сошли с рельсов у станции Томск-2

Ущерб собственнику груза составил более миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три груженых вагона сошли с рельсов у станции Томск-2 во время маневровых работ, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Инцидент произошел 26 июня на путях необщего пользования. Вагоны не опрокинулись, люди не пострадали. Ущерб собственнику подвижного состава превысил один миллион рублей. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время криминалисты и следственная группа восстанавливают картину произошедшего. Назначена техническая судебная экспертиза, результаты которой должны установить точную причину схода вагонов с рельсов.

Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте. Своевременное расследование инцидентов и привлечение виновных к ответственности способствуют повышению уровня безопасности перевозок.

Соблюдение регламентов проведения маневровых работ и регулярный контроль технического состояния подвижного состава помогают предотвращать аварийные ситуации. Ответственное отношение персонала к выполнению должностных инструкций и бдительность при эксплуатации железнодорожной инфраструктуры способствуют минимизации рисков для участников транспортного процесса.

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