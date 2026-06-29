Томичи выиграли 72 миллиона рублей в лотерейных розыгрышах

Многомиллионный приз получила жительница Каргасокского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Томской области в 2026 году выиграли в лотерейных розыгрышах, проводимых в отделениях связи, 72,5 миллиона рублей, сообщает региональное управление почтовой службы.

Большую часть средств — 58 миллионов рублей — получила победительница из Каргасокского района. Лотерейный билет, приобретенный в местном отделении, принес ей суперприз.

С начала года клиенты почтовых офисов региона в тиражных розыгрышах выиграли в том числе 10 миллионов рублей. Моментальные лотереи принесли участникам 2,7 миллиона рублей.

В 2025 году жители области выиграли в общей сложности более 20 миллионов рублей. Чаще всего лотерейные билеты для себя и в подарок приобретали жители областного центра и Томского района.

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