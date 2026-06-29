Режим ЧС из-за паводка сняли в Томске

Половодье в 2026 году было сложнее, чем в 2025 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенный из-за весеннего паводка, сняли в Томске, сообщает правительство области.

Тридцатого апреля из-за подъема уровня воды в реке Ушайка ввели режим ЧС. В зону подтопления попали поселок Заварзино, микрорайон Степановка и улица Ново-Карьерный поселок, были нарушены условия жизнедеятельности 100 человек.

«Признать утратившим силу распоряжение администрации Томской области от 30.04.2026 № 327-ра «О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» межмуниципального характера для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области», — говорится в документе.

Весеннее половодье в 2026 году проходило тяжелее, чем в 2025 году. В регионе стабильно фиксировали переливы дорог, несколько сел оказались отрезаны от транспортного сообщения, припасы доставляли паромом. Уровень воды в Ушайке превысил максимальную за 20 лет отметку.

Следственный комитет проводил проверки о ненадлежащем содержании инфраструктуры в поселке Заварзино и нарушении прав жителей Черной Речки по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации — халатность, где было подтоплено более 200 приусадебных участков и 25 жилых домов. За время паводков в регионе почти 100 человек эвакуировали в пункты временного размещения.

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