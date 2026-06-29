Оборот розничной торговли в Томской области вырос на 5,1% в мае

По итогам пяти месяцев 2026 года показатель увеличился на 4,4% Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оборот розничной торговли в Томской области в мае 2026 года составил 33,2 миллиарда рублей, что на 5,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает территориальный орган государственной статистики.

По итогам пяти месяцев 2026 года показатель увеличился на 4,4% и достиг 153,8 миллиарда рублей. В сфере общественного питания за май объем выручки профильных предприятий достиг 2,06 миллиарда рублей, что на 3,9% выше уровня мая 2025 года. За пять месяцев оборот в этой сфере вырос на 4% и составил 9,3 миллиарда рублей.

В сфере услуг по итогам мая зафиксировано снижение показателя на 4% — до 7,53 миллиарда рублей. Выручка в сфере оптовой торговли по итогам пяти месяцев уменьшилась до 111,3 миллиарда рублей, что на 37,7% меньше в годовом выражении.

Динамика экономических показателей отражает влияние макроэкономических факторов на развитие потребительского рынка региона. Рост розничной торговли и общественного питания свидетельствует о сохранении покупательской активности населения.

Снижение показателей в отдельных секторах требует анализа структурных изменений в экономике и адаптации бизнес-моделей к новым условиям. Своевременный мониторинг статистических данных помогает органам власти и предпринимателям принимать обоснованные управленческие решения.

Координация действий региональных органов исполнительной власти и субъектов предпринимательской деятельности способствует стабилизации экономической ситуации и поддержке потребительского спроса. Ответственное отношение к планированию хозяйственной деятельности и учет рыночных тенденций помогают обеспечивать устойчивое развитие торговой инфраструктуры области.

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