«Плавучая поликлиника» вернулась в Томск после рейса по северным районам

За полтора месяца медики посетили более 30 населенных пунктов Томской области. Фото: пресс-служба правительства Томской области

Команда «Плавучей поликлиники» завершила 26-й рейс и вернулась в Томск. За полтора месяца медики посетили более 30 населенных пунктов Молчановского, Каргасокского, Парабельского и Александровского районов. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Взрослые пациенты смогли пройти ЭКГ, спирометрию, УЗИ, сдать кровь на лабораторный анализ и измерить артериальное давление. На борту работала бригада терапевтов, пульмонолога, невролога, хирурга, травматолога-ортопеда, офтальмолога и других профильных врачей. В этом рейсе по просьбе жителей впервые в составе бригады были врач-гинеколог и врач-эндокринолог.

«Огромное спасибо коллегам из районов за помощь в организации приёмов. Миссия завершилась успешно, и лучшим тому доказательством стали многочисленные тёплые отзывы и записи в книге благодарностей», — отметил главный врач «Плавучей поликлиники» Евгений Шляпников.

Врачи осмотрели 525 пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 310 — с патологиями хирургического профиля, 585 — с эндокринными нарушениями, 207 — с болезнями органов дыхания, 420 — с травматологическими патологиями. При необходимости специалисты корректировали терапию хронических заболеваний.

На особом контроле были онкозаболевания: у пятерых пациентов врачи выявили злокачественные новообразования. Всего команда осмотрела 119 пациентов с онкозаболеваниями.

Более 100 человек были направлены на лечение в стационары хирургического и терапевтического профиля городской клинической больницы № 1, а также в Томский областной онкологический диспансер.

Ежегодно «Плавучая поликлиника» отправляется к пациентам в северных районах региона при поддержке губернатора Томской области Владимира Мазура, департамента здравоохранения, АО «Востокгазпром» и городской клинической больницы № 1. Проект отвечает целям и задачам президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Своевременная организация выездных медицинских осмотров в отдалённых населённых пунктах позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и оказывать помощь жителям труднодоступных территорий. Координация действий медицинских служб и органов власти способствует реализации задач по повышению доступности здравоохранения в регионе.

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