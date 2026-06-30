Дожди и грозы прогнозируют томские синоптики в последний день июня

Утро вторника началось в Томске с ливня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность и обильные осадки ожидаются во вторник, 30 июня, в Томской области. По прогнозу томского ЦГМС, в дневные часы в районах области возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни и град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, порывы при грозах будут достигать 15-18 м/с.

Столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов.

В Томске днем возможен кратковременный дождь, местами гроза, при грозах — сильные дожди, ливни, град. Температура воздуха днем составит +25…+27 градусов.

Утро вторника началось в Томске с ливня, были слышны раскаты грома. Обильный дождь продолжался около двадцати минут, потом закончился, оставив после себя глубокие лужи.

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