На 39% снизилось количество наркопреступлений в Томской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Томской области за первые пять месяцев 2026 года сократилось на 39%. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.
По данным ведомства, с января по май зарегистрировано 382 преступления данной категории против 623 за аналогичный период прошлого года. Также сократилось число несовершеннолетних, задержанных за наркопреступления: один подросток против семи в 2025 году.
Правоохранительные органы заблокировали 75 интернет-ресурсов, через которые распространялась запрещенная продукция, и пресекли деятельность двух интернет-магазинов. Снижение показателей наркопреступности свидетельствует об эффективности профилактических мер и координации работы правоохранительных структур.
В ведомстве напомнили, что за незаконный оборот наркотических средств предусмотрена серьезная уголовная ответственность. Также томичам стоит обратить внимание на опасные деяния, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения, в том числе опасная езда, или причинение тяжкого вреда здоровью.
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