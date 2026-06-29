Двух томичей будут судить за незаконное использование персональных данных

Материалы дела готовятся к передаче в суд. Фото: СУ СК России по Томской области

Двое томичей предстанут перед судом по обвинению в преступлениях в сфере компьютерной информации, сообщает региональное следственное управление.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ России по Томской области. Обвиняемые, работавшие в коммерческой организации, подозреваются в незаконном использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни лица с использованием служебного положения.

По версии следствия, в сентябре 2025 года директор организации совместно с подчиненным, действуя по предварительному сговору, через персональный компьютер осуществили незаконный сбор персональных данных гражданина без его согласия. Впоследствии обвиняемые передали указанные сведения на бумажном носителе третьему лицу за вознаграждение.

Действия фигурантов квалифицированы по пунктам «а», «в», «г» части 3 статьи 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статей предусматривают ответственность за незаконный доступ к персональным данным и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Расследование завершено, следствием собрана достаточная доказательная база. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Законодательство Российской Федерации предусматривает строгую ответственность за незаконное использование персональных данных и вмешательство в частную жизнь граждан. Своевременное выявление подобных нарушений и привлечение виновных к ответственности способствуют защите прав граждан на конфиденциальность информации.

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