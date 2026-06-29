Онлайн-возлюбленная выманила у томича деньги на придуманный концерт

Томич дважды оплатил билеты на концерт, проводить который даже не планировалось Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай мошенничества по схеме «билеты на концерт» зафиксирован в Томске. В региональном УМВД сообщили, что аферисты сумели обмануть томича 2004 года рождения.

В полиции молодой человек рассказал, что в сети познакомился с девушкой. Она предложила вместе сходить на концерт; более того, скинула ссылку для оплаты билетов. Перейдя по ней, житель Томска оплатил билеты, но не получил их.

Он обратился в службу поддержки сайта, там ему предложили повторить операцию по оплате. Томич вновь проделал все необходимые манипуляции. Итог: деньги списались дважды; билетов на концерт, как и самого концерта нет; новая знакомая исчезла.

Общая сумма ущерба составила семнадцать тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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