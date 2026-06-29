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НовостиОбщество29 июня 2026 5:25

Онлайн-возлюбленная выманила у томича деньги на придуманный концерт

Сумма ущерба составила семнадцать тысяч рублей
Елена Белоусова
Томич дважды оплатил билеты на концерт, проводить который даже не планировалось

Томич дважды оплатил билеты на концерт, проводить который даже не планировалось

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай мошенничества по схеме «билеты на концерт» зафиксирован в Томске. В региональном УМВД сообщили, что аферисты сумели обмануть томича 2004 года рождения.

В полиции молодой человек рассказал, что в сети познакомился с девушкой. Она предложила вместе сходить на концерт; более того, скинула ссылку для оплаты билетов. Перейдя по ней, житель Томска оплатил билеты, но не получил их.

Он обратился в службу поддержки сайта, там ему предложили повторить операцию по оплате. Томич вновь проделал все необходимые манипуляции. Итог: деньги списались дважды; билетов на концерт, как и самого концерта нет; новая знакомая исчезла.

Общая сумма ущерба составила семнадцать тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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