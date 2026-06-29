Хакер из Томского района за взлом чужих аккаунтов приговорен к лишению свободы

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Томском районе вынесен приговор в отношении 25-летнего местного жителя. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным прокуратуры Томской области, мужчина с января по август 2025 года покупал неактивированные SIM-карты и регистрировал их на людей, чьи данные находил в нелегальных источниках.
Используя эти номера, он завладел 56 учетными записями на портале «Госуслуги»; затем, сменив пароли и изменив данные, лишил законных владельцев доступа к ним. Следующий этап преступной схемы — с помощью приложение «Госключ» мужчина создавал электронные подписи и продавал аккаунты.
Приговор суда — три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. У осужденного в доход государства конфискованы использовавшиеся в преступной деятельности пять мобильных телефонов и ноутбук.
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