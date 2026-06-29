Сильные дожди, грозы и жара ожидаются в Томской области 30 июня

Порывы ветра при грозах усилятся Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз погоды на вторник, 30 июня, уточнили синоптики томского ЦГМС. Ожидается переменная облачность и обильные осадки.

Ночью в районах области метеорологи местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы, днем — кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни и град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, порывы при грозах будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днем столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов.

В Томске предстоящей ночью существенных осадков не ожидается, днем в областном центре возможен кратковременный дождь, местами гроза, при грозах — сильные дожди, ливни, град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах до 15-18 м/с.

Ночью в Томске температура воздуха составит +15…+17 °C, днем +25…+27 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хакер из Томского района за взлом чужих аккаунтов приговорен к лишению свободы

В Томской области с середины апреля потушили 190 лесных пожаров

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru