Суд отклонил апелляцию томича, который готовил убийство родной матери

На суде второй инстанции прокурор опроверг защитную версию. Фото: Прокуратура Томской области

Суд апелляционной инстанции не изменил приговор жителю Томска, готовившего убийство матери. В прокуратуре Томской области сообщили, что ранее судимый 47-летний житель областного центра был обижен на мать, которая отказывалась систематически выдавать ему деньги.

Мужчина решил избавиться от кровной родственницы и заполучить принадлежащие ей квартиры. В декабре 2023 года мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за совершения кражи. В больнице при исправительном учреждении томич попытался уговорить одного из заключенных найти исполнителя для убийства. За содействие он пообещал отдать одну из квартир матери после того, как вступит в права наследования. Была составлена расписка. Позже он передал сообщнику фотографию матери, рассказал, где она живет и по каким маршрутам передвигается. Потенциальный посредник сообщил о намерениях мужчины сотрудникам колонии.

Суд признал сына томской предпринимательницы виновным в организации приготовления к убийству из корыстных побуждений по найму и приговорил к девяти годам лишения свободы. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, настаивая на невиновности томича.

Суд апелляционной инстанции оставил судебное решение без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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