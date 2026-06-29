Жилой дом на Мостовой в Томске тушили более трех часов

Причина пожара на Мостовой еще не установлена. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Более трех часов потребовалось сотрудникам регионального управления МЧС, чтобы потушить пожар в жилом доме в Томске. По данным ведомства, сообщение о возгорании дома и надворных построек по улице Мостовой поступило в 03.01. В ходе тушения пожара огнеборцы эвакуировали из дома два газовых баллона.

В 6.45 пожар на площади 190 квадратных метров был полностью ликвидирован — огонь повредил жилой дом и постройки на двух смежных участках. Люди не пострадали.

На месте происшествия работали 22 огнеборца МЧС России. Причина пожара еще не установлена.

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