Более 20 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в Томской области

Штрафы направляются автовладельцам по почте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Система видеофиксации за неделю зарегистрировала 27 482 нарушения правил дорожного движения в Томской области, сообщает полиция региона.

Подавляющее большинство зафиксированных случаев связано с превышением скоростного режима — 19 102 водителя не соблюли установленные ограничения, что составляет более двух третей от общего числа нарушений.

Фиксация происходит в автоматическом режиме: после регистрации нарушения информация поступает в ГИБДД для обработки, а владельцы транспортных средств получают уведомления о штрафах по почте.

Основная цель системы — повышение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности. Камеры служат эффективным инструментом контроля за соблюдением ПДД и предотвращения возможных ДТП.

Административная ответственность за нарушения правил дорожного движения предусмотрена законодательством Российской Федерации. Своевременная оплата штрафов и соблюдение скоростного режима способствуют снижению аварийности и сохранению жизни участников дорожного движения.

Внимательность на дорогах и ответственное отношение к правилам движения помогают создавать безопасную среду для всех жителей региона. Координация работы технических средств фиксации и подразделений ГИБДД позволяет оперативно реагировать на нарушения и предотвращать серьёзные последствия.

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