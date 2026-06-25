Погоня и выстрелы из табельного оружия: суд в Томской области конфисковал у лихача машину

Сельского жителя на Жигулях преследовали два экипажа ДПС. Фото: Прокуратура Томской области

В Первомайском районе суд вынес приговор в отношении юного водителя, который пытался скрыться от экипажей ДПС. Прокуратура Томской области сообщила, что инцидент произошел в мае в селе Первомайское.

Девятнадцатилетний сельский житель после застолья сел за руль автомобиля ВАЗ 21063. На машину обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции. Призывы остановиться водитель отечественного авто проигнорировал. Началась погоня, в которой, помимо лихача, участвовали два экипажа ДПС. Инспекторы применили табельное оружие и задержали нарушителя.

Выяснилось, что молодой человек за рулем пьян, более того, несмотря на юный возраст, он уже имел опыт привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение. Было возбуждено уголовное дело.

Приговор суда — 250 часов обязательных работ и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет. Кроме того, принадлежавший молодому человеку автомобиль ВАЗ 21063 конфискован в доход государства.

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