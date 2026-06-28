Пожар в расселенном доме в Томске на Толстого ликвидировали тридцать огнеборцев

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Пожар в расселенном двухэтажном доме на улице Льва Толстого в Томске произошел накануне. В МЧС рассказали о крупном пожаре без пострадавших.
Возгорание произошло в шлакоблочном здании, предназначенном под снос. Обгорели стены на втором этаже и две комнаты. Площадь пожара составила 44 квадратных метра. На месте происшествия работали 30 огнеборцев с применением восьми единиц техники.
Пострадавших в результате инцидента нет. Дознаватели устанавливают причину возгорания и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Специалисты напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в расселённых зданиях: не допускать несанкционированного проникновения, не разводить костры, не оставлять без присмотра источники огня. Своевременная изоляция аварийных строений помогает предотвращать чрезвычайные ситуации в жилой застройке.
Контроль за состоянием расселенных домов и оперативное реагирование экстренных служб способствуют минимизации рисков для соседних зданий и безопасности жителей. Бдительность граждан и своевременное сообщение о признаках возгорания позволяют предотвращать распространение огня.
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