Пожар в расселенном доме в Томске на Толстого ликвидировали тридцать огнеборцев

К счастью, никто не пострадал Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар в расселенном двухэтажном доме на улице Льва Толстого в Томске произошел накануне. В МЧС рассказали о крупном пожаре без пострадавших.

Возгорание произошло в шлакоблочном здании, предназначенном под снос. Обгорели стены на втором этаже и две комнаты. Площадь пожара составила 44 квадратных метра. На месте происшествия работали 30 огнеборцев с применением восьми единиц техники.

Пострадавших в результате инцидента нет. Дознаватели устанавливают причину возгорания и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Специалисты напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в расселённых зданиях: не допускать несанкционированного проникновения, не разводить костры, не оставлять без присмотра источники огня. Своевременная изоляция аварийных строений помогает предотвращать чрезвычайные ситуации в жилой застройке.

Контроль за состоянием расселенных домов и оперативное реагирование экстренных служб способствуют минимизации рисков для соседних зданий и безопасности жителей. Бдительность граждан и своевременное сообщение о признаках возгорания позволяют предотвращать распространение огня.

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