Томские дачники могут использовать печную золу для подкормки растений

Пепел — это инструмент, который следует использовать по инструкции Фото: Ольга ЮШКОВА.

Несколько способов грамотного и полезного использования золы, скопившейся в печи на даче, подсказало издание mosaica.ru. В несгорающих остатках содержится множество минералов для грядок. Главное — не перестараться. Опытные огородники утверждают, что зола действует как лекарство: в малых дозах лечит, в больших — калечит.

Осенью под перекопку специалисты советуют добавлять не более ста граммов на квадратный метр. Весной, если вы не используете другие подкормки, норму можно увеличить до трехсот граммов. При этом нельзя смешивать золу с аммиачными удобрениями, это навредит растениям. Также не стоит сыпать пепел из печи под молодую рассаду редиса и морковки. Избыток щелочи провоцирует бурный рост ботвы. Морковь становится пустотелой, а редис — горьким и деревянистым.

Если растениям некомфортно, они подают сигналы. Например, желтизна на листьях — это симптом хлороза, который чаще всего провоцирует избыток щелочи в почве.

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