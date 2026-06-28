Полицейские расследуют хищение 300 тысяч у томской студентки

Девушка попалась на традиционную схему обмана Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ по факту хищения трехсот тысяч рублей у двадцатилетней студентки, ставшей жертвой интернет-мошенников. Об этом рассказали в региональном УМВД. Преступники завладели доступом к порталу Госуслуг после перехода по фишинговой ссылке.

По предварительным данным, девушке в одном из мессенджеров пришло сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за участника специальной военной операции. Томичка засомневалась, но отправитель записал ей поддельное видеообращение для подтверждения личности. Пройдя по фишинговой ссылке, студентка ввела данные от личного профиля. Далее ей пришло уведомление о взломе, после чего с ней связались лжесотрудники силовых структур.

Злоумышленники убедили потерпевшую перевести свои сбережения на «безопасный счет» и исчерпать кредитный потенциал, чтобы якобы защитить средства от несанкционированного списания. В течение недели девушка переводила деньги по указанным реквизитам, после чего мошенники заблокировали ее и удалили все переписки. Межведомственное взаимодействие банковских структур и киберполиции позволяет оперативно отслеживать подобные транзакции, однако граждане должны помнить, что перевод денег на незнакомые счета является грубым нарушением правил финансовой безопасности. За совершение мошеннических действий федеральное законодательство предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и крупные денежные штрафы.

Нарушение правил использования информационных систем и несанкционированный доступ к данным влекут за собой серьезную ответственность по статьям Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса. За неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений виновным грозит административное задержание на срок до двенадцати суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стрелял, чтобы напугать»: В Томской области мужчина приговорен к шести годам колонии за попытку убийства

Два человека попали в реанимацию после пожара на Елизаровых в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru