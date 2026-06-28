Горячую воду отключат на Фрунзе и соседних улицах Томска с 29 июня

Отключение продлится до 1 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Плановые гидравлические испытания тепломагистралей начнутся в Томске с 29 июня, горячее водоснабжение временно прекратится на проспекте Фрунзе и прилегающих улицах. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Работы на магистрали, питающей центральную часть города, продлятся с 29 июня по 2 июля. Без горячей воды останутся жители проспекта Фрунзе, а также улиц Чкалова, Лебедева, Салтыкова-Щедрина, Степана Разина, Шевченко, Льва Толстого, Олега Кошевого, Жуковского, Колхозной. В список также вошли переулки Цветочный, Смоленский, Фруктовый, Витебский, Курский и часть проспекта Комсомольского.

Параллельно с 27 июня ведутся работы на тепломагистрали в микрорайонах Каштак и Черемошники, где обследование продлится до 1 июля. Отключение затронет более 20-ти улиц и 5 переулков. Энергетики проводят плановые гидравлические испытания в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых сетей.

Жителям рекомендуют заранее подготовить запас воды для бытовых нужд, проверять исправность запорной арматуры и следить за официальными сообщениями о сроках восстановления подачи горячей воды. После завершения испытаний целесообразно слить воду в течение нескольких минут для удаления возможного осадка из трубопроводов.

Своевременное проведение профилактических работ на тепловых сетях позволяет предотвращать аварийные ситуации в отопительный период и обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей. Координация действий энергетических служб и информирование населения способствуют минимизации неудобств для жителей в период плановых отключений.

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