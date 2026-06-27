Томский врач развеяла мифы о том, что зависимость — это просто отсутствие воли

Своевременно предпринятые меры снижают риск рецидива в 2-3 раза Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

27 июня врач томского Центра общественного здоровья Роза Григорян опровергла заблуждения о зависимостях. Международная классификация рассматривает их как заболевание, а не моральный изъян.

Генетическая предрасположенность выявляется у 40-60% пациентов. Специалист перечислила конкретные критериями проблемы: навязчивое влечение, потеря контроля, физическая и психическая зависимость. Сила воли важна, но ее у больного недостаточно: химические изменения в мозге формируют стойкую тягу.

Справочно:

По данным ВОЗ, зависимость — хроническое рецидивирующее расстройство, требующее помощи врачей и психологов. Самостоятельные попытки справиться с ним нередко приводят к срывам: более 60% людей без поддержки сталкиваются с рецидивом в первый месяц.

Роза Григорян предупреждает, что, чем раньше начать терапию, тем выше шансы на ремиссию. Своевременно предпринятые меры снижают риск рецидива в 2-3 раза по сравнению с запущенной стадией.

Ранее мы писали об открытии Центра диабетической стопы за 12 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В День молодежи в Томске зафиксируют почти тридцатиградусную жару

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru