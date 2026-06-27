Город поплыл, деревья не выдерживают порывов ветра. Фото: канал Валерия Дениченко в «Максе»

27 июня в шестом часу вечера мэр Стрежевого Валерий Дениченко предупредил: «Будьте острожны и аккуратны! Из-за грозы возможны перепады напряжения, отключения светофоров, могут падать деревья. Обо всем сообщайте в ЕДДС на номер 112 или пишите в чат канала». «Апокалипсис» действительно не заставил себя долго ждать.

Как заметил градоначальник, стихия начала буйствовать сразу после того, как выпускники закончили фотографироваться.

Последствия непогоды в Стрежевом 27 июня 226

Уже в 18:11 половина стрежевчан сидели без света. Повалило много деревьев. Коммунальщики приступили к ликвидации последствий разгула непогоды.

Шторм не пощадил огромное растение. Фото: канал Валерия Дениченко в «Максе»

«Зато мошек прибило, затушило все пожары, полило огороды и асфальт (последние дни особенно просили асфальт полить). Дождь с грозой закончится, жизнь наладится», — такой жизнеутверждающий пост опубликовал мэр.

Он также внес нотку грусти: «Одно жалко — концерт пришлось отменить. Мы так готовились…».

В глубокой луже можно получить гидроудар и сломать машину. Фото: канал Валерия Дениченко в «Максе»

Еще один впечатляющий кадр последствий ненастья. Фото: канал Валерия Дениченко в «Максе»

В 18:20 стало известно, что четвертая городская котельная, водозабор и очистные системы функционируют в штатном режиме. Без электричества пока остаются две КНС, однако коммунальщики уже решают эту проблему. Воду в квартиры подают.

«Если где-то горячая станет остывать, напишите в чат, специалисты перезапустят насосы на соответствующей ЦТП, так как возможны отключения из-за скачков напряжения», — предупредил Дениченко.

Он показал фотографии последствий разыгравшейся июньской стихии. На снимках в том числе запечатлены глубокие лужи, которые приходится преодолевать автомобилистам.

Улица Молодежная. Фото: канал Валерия Дениченко в «Максе»

Стрежевчан предупредили, что из-за стихии сломался светофор у Ленина. Фото: канал Валерия Дениченко в «Максе»

Согласно прогнозу томского филиала Гидрометцентра, завтра, 28 июня, в регионе продолжит буйствовать ветер. Его скорость при порывах во время гроз составит местами 17 метров в секунду.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что дожди с грозами и ветрами спрогнозировали синоптики 27 июня.

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