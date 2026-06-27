27 июня в шестом часу вечера мэр Стрежевого Валерий Дениченко предупредил: «Будьте острожны и аккуратны! Из-за грозы возможны перепады напряжения, отключения светофоров, могут падать деревья. Обо всем сообщайте в ЕДДС на номер 112 или пишите в чат канала». «Апокалипсис» действительно не заставил себя долго ждать.
Как заметил градоначальник, стихия начала буйствовать сразу после того, как выпускники закончили фотографироваться.
Уже в 18:11 половина стрежевчан сидели без света. Повалило много деревьев. Коммунальщики приступили к ликвидации последствий разгула непогоды.
«Зато мошек прибило, затушило все пожары, полило огороды и асфальт (последние дни особенно просили асфальт полить). Дождь с грозой закончится, жизнь наладится», — такой жизнеутверждающий пост опубликовал мэр.
Он также внес нотку грусти: «Одно жалко — концерт пришлось отменить. Мы так готовились…».
В 18:20 стало известно, что четвертая городская котельная, водозабор и очистные системы функционируют в штатном режиме. Без электричества пока остаются две КНС, однако коммунальщики уже решают эту проблему. Воду в квартиры подают.
«Если где-то горячая станет остывать, напишите в чат, специалисты перезапустят насосы на соответствующей ЦТП, так как возможны отключения из-за скачков напряжения», — предупредил Дениченко.
Он показал фотографии последствий разыгравшейся июньской стихии. На снимках в том числе запечатлены глубокие лужи, которые приходится преодолевать автомобилистам.
Согласно прогнозу томского филиала Гидрометцентра, завтра, 28 июня, в регионе продолжит буйствовать ветер. Его скорость при порывах во время гроз составит местами 17 метров в секунду.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что дожди с грозами и ветрами спрогнозировали синоптики 27 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кишечную палочку нашли в реках Басандайка и Ушайка
«Полвека движения и экстремальная проверка»: томский кругосветчик Ковалевский — о десятилетиях на грани жизни и смерти
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru