Белый Яр отмечает 95 лет со дня основания

95-летие отмечает красивейший поселок Томской области. Фото: администрация Верхнекетского района Томской области

Поселок Белый Яр Верхнекетского района Томской области отмечает 95 лет со дня основания. Поселок пережил сложные вехи истории СССР, был основан в 1930-е годы. Об этом рассказали в администрации Томской области.

Белый Яр делил со страной трудное время довоенного становления, принимая спецпереселенцев. В годы Великой Отечественной войны многие жители встали на защиту Родины с оружием в руках, а те, кто остался в тылу, приближали победу трудом в рыболовецких артелях, колхозах, на сплаве леса.

Активное строительство и развитие поселка началось в послевоенное время. Создание крупного лесозаготовительного предприятия стало мощным стимулом для роста населенного пункта. Увеличивалось количество производственных и строительных предприятий, расширялась сфера транспортных и авиаперевозок.

Развитие социальной сферы шло параллельно с промышленным ростом: открывались детские сады, школы, библиотеки и клубы. Строительство железной дороги привлекло в поселок молодых специалистов разных отраслей — учителей, врачей, рабочих.

Переход на новые экономические условия внес изменения в жизнь Белого Яра. Несмотря на сложности, удалось сохранить социальную сферу и построить новые объекты. Сегодня в поселке работают современные школы, детские сады, бассейн «Радуга», модельные библиотеки.

«Белый Яр — место, где живут неравнодушные люди. Благодаря участию жителей у нас есть Стена памяти и памятник Верхнекетским речникам», — отмечают в администрации.

Визитной карточкой поселка стал Праздник охотника «Большой Амикан», объединяющий жителей разного возраста. Сегодня многих белоярцев сплотила специальная военная операция: десятки людей поддерживают участников, реальными делами приближая победу.

Своевременное сохранение исторической памяти и развитие инфраструктуры способствуют укреплению сообщества и повышению качества жизни в сельских поселениях.

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