Более сорока лесных пожаров ликвидировали в Томской области с начала недели

Специалисты авиалесоохраны проводят патрулирование и тушение лесных пожаров в Томской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Сорок три лесных пожара ликвидированы в Томской области с начала текущей недели, сообщает федеральная служба охраны лесов.

Преимущественно из-за грозовой активности в регионе ежедневно возникают новые очаги возгорания. Наиболее сложная обстановка отмечается на востоке и севере области в Верхнекетском, Каргасокском и Первомайском муниципальных образованиях. В районах тушения из-за жары и дефицита осадков фиксируется экстремально высокая горимость лесной подстилки и других горючих материалов.

Для оперативного реагирования проводится патрулирование лесного фонда на самолетах с группами парашютистов-пожарных на борту. При обнаружении нового пожара авиапожарные незамедлительно десантируются для тушения. Сегодня такая технология активно применяется в самом пожароопасном в течение июня Верхнекетском районе.

На 28 июня в регионе зарегистрированы 42 очага, в том числе шесть локализованы. За сутки на тушение пожаров привлекались более 620 человек. Помощь региональным службам оказывают парашютисты и десантники федеральной авиалесоохраны, а также специалисты из семи регионов Дальнего Востока, Сибири, Приволжья и Северо-Запада. Дополнительно направлены десантники из Пермского края, Мурманской и Архангельской областей.

Наземная техника в количестве 61 единицы задействована на тушении десяти пожаров. Для мониторинга обстановки и доставки сил и средств привлечена авиация. Летчики-наблюдатели по мере формирования ресурсной облачности проводят работы по искусственному вызыванию осадков с борта самолета.

Специалисты рекомендуют жителям при посещении лесов соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры в неположенных местах, не бросать непотушенные окурки, не использовать легковоспламеняющиеся жидкости. При обнаружении дыма или открытого огня необходимо немедленно сообщить в экстренные службы.

Своевременное патрулирование лесного фонда и координация действий авиационных и наземных служб позволяют оперативно локализовать возгорания и предотвращать их распространение. Ответственное отношение граждан к соблюдению правил пожарной безопасности в лесу способствует сохранению природных ресурсов региона.

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