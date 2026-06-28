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НовостиОбщество28 июня 2026 12:05

Что можно есть томичам во время Петрова поста

Гастрономические ограничения действуют до 11 июля
Екатерина Сафонова
Ограничения Петрова поста касаются не только еды

Ограничения Петрова поста касаются не только еды

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Томичи вступили в последние дни Петрова поста, который в этом году начался 8 июня. До завершения поста, установленного в честь апостолов Петра и Павла, осталось менее двух недель. Что можно вкушать во время поста, пишет издание «МК-Томск».

В отличие от Великого поста, Апостольский считается более мягким, однако это не отменяет четких правил, которых придерживаются верующие.

Главное гастрономическое ограничение действует на протяжении всего поста: из рациона исключаются мясо, птица, яйца и все молочные продукты. Рыба и морепродукты разрешены в субботу и воскресенье, а также в праздники. По понедельникам, средам и пятницам ограничения строже: в эти дни рыбу не едят. В понедельник допустима горячая пища без растительного масла, а среда и пятница предписывают сухоядение — сырые овощи, фрукты и хлеб.

Во вторник и четверг ограничения смягчаются: разрешена любая постная еда с растительным маслом. При этом в отдельные дни действуют исключения, что позволяет соблюдать пост без ущерба для здоровья, особенно в летний сезон, когда в изобилии доступны овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Ограничения Петрова поста касаются не только еды. В этот период церковь не рекомендует устраивать шумные застолья и предаваться развлечениям. Верующим предписано избегать уныния, осуждения, конфликтов, недобрых мыслей и слов. Особый запрет действует на венчание — таинство брака в пост не совершается.

«Духовный смысл поста — подготовка к празднованию дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, которое наступит двенадцатого июля. Это время для молитвы, внутренней работы и очищения», — отмечают в храмах Томской епархии.

Соблюдение церковных традиций и участие в богослужениях помогают верующим духовно подготовиться к празднику. Ответственное отношение к постным практикам и учёт индивидуальных особенностей здоровья способствуют сохранению духовного и физического благополучия в период летнего поста.

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