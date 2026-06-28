Что можно есть томичам во время Петрова поста

Ограничения Петрова поста касаются не только еды Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Томичи вступили в последние дни Петрова поста, который в этом году начался 8 июня. До завершения поста, установленного в честь апостолов Петра и Павла, осталось менее двух недель. Что можно вкушать во время поста, пишет издание «МК-Томск».

В отличие от Великого поста, Апостольский считается более мягким, однако это не отменяет четких правил, которых придерживаются верующие.

Главное гастрономическое ограничение действует на протяжении всего поста: из рациона исключаются мясо, птица, яйца и все молочные продукты. Рыба и морепродукты разрешены в субботу и воскресенье, а также в праздники. По понедельникам, средам и пятницам ограничения строже: в эти дни рыбу не едят. В понедельник допустима горячая пища без растительного масла, а среда и пятница предписывают сухоядение — сырые овощи, фрукты и хлеб.

Во вторник и четверг ограничения смягчаются: разрешена любая постная еда с растительным маслом. При этом в отдельные дни действуют исключения, что позволяет соблюдать пост без ущерба для здоровья, особенно в летний сезон, когда в изобилии доступны овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Ограничения Петрова поста касаются не только еды. В этот период церковь не рекомендует устраивать шумные застолья и предаваться развлечениям. Верующим предписано избегать уныния, осуждения, конфликтов, недобрых мыслей и слов. Особый запрет действует на венчание — таинство брака в пост не совершается.

«Духовный смысл поста — подготовка к празднованию дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, которое наступит двенадцатого июля. Это время для молитвы, внутренней работы и очищения», — отмечают в храмах Томской епархии.

Соблюдение церковных традиций и участие в богослужениях помогают верующим духовно подготовиться к празднику. Ответственное отношение к постным практикам и учёт индивидуальных особенностей здоровья способствуют сохранению духовного и физического благополучия в период летнего поста.

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