Жгучая брюнетка из Сибири Любовь Сидоркина (Любятинка) поделилась болью на телесъемках. Фото: скрин выпуска телешоу «ТНТ»

Сразу несколько сложных испытаний пришлось преодолевать популярной блогерше из Северска на съемках второго сезона телешоу «Мастер игры». Земляки жгучей брюнетки Любятинки наблюдали в июньском эфире за накалом страстей с первых же минут интриги. «Темные» игроки пытались переманить на свою сторону экстрасенса Влада Череватого. Тот неожиданно объявил открытую борьбу с коалицией и показательно сжег приглашение. Детали перипетий психологического реалити, а также откровения звездной сибирячки о тяжелой болезни возлюбленного — в материале «КП-Томск».

За завтраком участники вдруг увидели перечеркнутые портреты двух выбывших героев — Максима Левина и Юлии Коваль. Вскоре к игре присоединилась эпатажная Марго Овсянникова, чье появление заметно изменило баланс сил в коллективе. Для певицы этот заход в реалити стал уже третьим за два сезона.

Ключевым испытанием дня оказалось командное состязание: людей разделили на две группы — «оранжевую» под началом Марго и «зеленую» во главе с Т-Киллахом. Они должны были ответить на вопросы из школьной программы и заработать деньги в общий призовой фонд. В ходе задания в игру вмешался таинственный «Мастер игры»: внутри апельсинов, которые были частью антуража комнаты, обнаружились записки, лишившие права голоса Михаила Терехина и Марго Овсянникову. По итогам раунда «зеленые» вырвалась вперед, заработав забрав 550 тысяч рублей.

Здесь все участники выглядят «темными» героями, однако на деле — идет борьба противоположных начал. Фото: скрин выпуска телешоу «ТНТ»

Параллельно в проекте крепли новые коалиции. Так, Наташа Гасанханова внезапно объединилась с Олегом Верещагиным и Анной Цукановой-Котт для ослабления сильных позиций Т-Киллаха. Влад Череватый поддержал блогера и телеведущую Евгению Кривцову, дав ей важный совет.

Кульминацией выпуска стала эмоциональная сцена с участием северчанки Любови Сидоркиной — Любятинки. Начатый ранее жесткий разговор с девушкой продолжила за круглым столом Надежда Мамаева. Она пыталась понять, на чьей стороне сибирячка.

«У меня была сегодня кандидатура, и я этого не скрывала, ходила и всем об этом говорила. Сказала Любе в глаза, что подозреваю ее. Люба как девушка мягкая чуть-чуть проявила слабину, заплакала», — рассказала жена футболиста.

Давление оказалось настолько сильным, что в какой-то момент Сидоркина действительно не сдержала слез. За нее вступилось большинство участников, попытавшись закончить неприятный для дам разговор.

«Я бы хотела договорить, просто дайте мне паузу. Это мокрая пауза, но она уместна. Я очень много прохожу благодаря тому, что умею посмеяться. Смех во многих ситуациях спасает. Я предпочитаю смеяться даже в самых ужасных периодах своей жизни», — сказала Любятинка.

Затем уроженка Томской области и вовсе решилась на откровение. Она призналась, что ее любимый мужчина борется с тяжелым заболеванием.

«Когда я выезжала на проект, мой молодой человек заканчивал последний курс химиотерапии. То, что я смеюсь здесь, поверьте, это просто норма моего поведения. Если я реагирую на что-то со смехом, это просто мой способ выживать», — прерывающимся от слез голосом озвучила участница реалити.

Слова Сидоркиной прозвучали особенно пронзительно на фоне игровых интриг и взаимных подозрений. Искренность Любятинки тронула многих: Анна Седокова призвала участников быть мягче друг к другу, а Полина Диброва резко вступилась за блогершу в момент критики со стороны Михаила Терехина.

Завершился выпуск традиционным голосованием, в ходе которого проект покинула «светлая» Наталья Гасанханова.

После напряженного обсуждения за круглым столом. Фото: скрин выпуска телешоу «ТНТ»

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что известный блогер Любятинка сражается в риалити за 10 млн рублей.

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