Сильный ливень и порывистый ветер обрушится на регион уже сегодня вечером Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Метеорологи и экстренные службы предупреждают о сильных дождях, грозах и крупном граде в отдельных районах Томской области, сообщает гидрометцентр. Непогода накроет регион уже во второй половине дня 28 июня.

На территорию региона обрушится грозовой фронт, который продлится не менее суток. Ожидается выпадение очень сильных осадков и крупного града. Ночью двадцать восьмого июня на метеостанции Каргасок уже зафиксировано выпадение пятидесяти двух миллиметров осадков за двенадцать часов.

Во время грозы категорически запрещается укрываться под одинокими деревьями, находиться вблизи шатких конструкций и оставлять автомобили под кронами деревьев из-за риска падения веток и удара молнии. исключите использование мобильных телефонов во время непогоды.

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