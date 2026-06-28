Два человека попали в реанимацию после пожара на Елизаровых в Томске

За жизнь пострадавших борются врачи Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томске в многоквартирном доме на улице Елизаровых произошел пожар. Возгорание площадью три квадратных метра возникло в комнате на первом этаже пятиэтажки, где обгорела кровать и закоптились стены. Подробности рассказали в МЧС России по Томской области.

Пожарные эвакуировали из подъезда десять человек. Женщина 1941 года рождения получила ожог пламенем двадцати процентов верхних конечностей и головы, она госпитализирована в ожоговое отделение областной клинической больницы. Мужчина 1963 года рождения поступил в токсикологию с отравлением продуктами горения тяжелой степени. К ликвидации привлекались одиннадцать специалистов и четыре единицы техники.

Представители экстренных служб обращают внимание на необходимость установки в жилье пожарных извещателей, которые звуковым сигналом оповещают о задымлении. Также важно использовать только исправное электрооборудование и не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Соблюдение этих простых правил позволяет своевременно обнаружить угрозу и сохранить жизни жильцов.

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