Томичи в мае оформили кредитов на 8 миллиардов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Жители Томской области оформили розничные кредиты на общую сумму восемь миллиардов рублей в мае. Количество займов составило 32 тысячи, а по сравнению с апрелем объем кредитования вырос на девять процентов, — сообщили в Объединенном кредитном бюро.
В структуре выдач увеличилась доля кредитов наличными и автокредитов, в том числе за счет снижения ипотечных программ. Эксперты отмечают формирование нового базового уровня рынка после нестабильного начала года.
На каждые сто жителей региона пришлось тринадцать с половиной кредитов, что превышает средние показатели по Сибирскому федеральному округу. Координация механизмов выдачи займов и контроля за платежеспособностью заемщиков осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия. Соблюдение прав потребителей финансовых услуг строго регламентируется нормативными актами.
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