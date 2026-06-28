Томичи в мае оформили кредитов на 8 миллиардов рублей

В среднем 13 томичей из ста оформили кредиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Томской области оформили розничные кредиты на общую сумму восемь миллиардов рублей в мае. Количество займов составило 32 тысячи, а по сравнению с апрелем объем кредитования вырос на девять процентов, — сообщили в Объединенном кредитном бюро.

В структуре выдач увеличилась доля кредитов наличными и автокредитов, в том числе за счет снижения ипотечных программ. Эксперты отмечают формирование нового базового уровня рынка после нестабильного начала года.

На каждые сто жителей региона пришлось тринадцать с половиной кредитов, что превышает средние показатели по Сибирскому федеральному округу. Координация механизмов выдачи займов и контроля за платежеспособностью заемщиков осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия. Соблюдение прав потребителей финансовых услуг строго регламентируется нормативными актами.

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