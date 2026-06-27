Томичи могут попасть в сети обманных схем с топливом

Киберполиция России сообщила о новой мошеннической схеме, нацеленной на автомобилистов. На фоне июньских новостей о ситуации с топливом злоумышленники обещают водителям продать бензин без очереди и талонов. Томичи могут увидеть в интернете предложение записаться на сайте для совершения покупки. Если человек указывает номер телефона, привязанный к аккаунту в мессенджере, и вводит полученный код, преступники перехватывают управление его учетной записью.
Аферисты также используют схему с распределением талонов на топливо якобы через государственную программу. Преступники могут звонить от имени министерства транспорта или правительства и предлагать топливные талоны. В ведомстве напомнили о необходимости быть бдительными, включать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, не вводить коды из СМС и паш-уведомлений на сомнительных порталах. Важно проверять информацию об онлайн-страницах через специальные сервисы.
Ранее мы писали, что в Стрежевом власти ввели запрет на продажу топлива в определенное время.
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