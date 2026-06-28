Федеральная программа поддержит томских аграриев субсидиями на элитные семена

Аграрии Томской области смогут направить субсидии на покупку элитных семян для повышения урожайности сельскохозяйственных культур Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области открыт прием заявок от фермеров и сельхозпредприятий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства. Об этом сообщает профильное ведомство. Подать документы можно уже с 26 июня.

Финансирование предоставляется на приобретение семян сортов и гибридов, созданных в рамках «Федеральной научно-технической программы». Поддержку могут получить сельскохозяйственные товаропроизводители, засеявшие площади элитными семенами, в том числе за исключением посевов картофеля и овощных культур. Личные подсобные хозяйства и кредитные потребительские кооперативы под действие данного нормативного акта не подпадают. Межведомственное взаимодействие аграрного ведомства и финансовых структур обеспечивает целевое использование выделенных средств.

Прием документов стартовал и продлится до начала июля. Заявления принимаются по адресу улица Пушкина, дом 16/1.

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