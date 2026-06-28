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НовостиОбщество28 июня 2026 7:05

Федеральная программа поддержит томских аграриев субсидиями на элитные семена

В Томской области открыт прием заявок на возмещение затрат на покупку посадочного материала
Екатерина Сафонова
Аграрии Томской области смогут направить субсидии на покупку элитных семян для повышения урожайности сельскохозяйственных культур

Аграрии Томской области смогут направить субсидии на покупку элитных семян для повышения урожайности сельскохозяйственных культур

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области открыт прием заявок от фермеров и сельхозпредприятий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства. Об этом сообщает профильное ведомство. Подать документы можно уже с 26 июня.

Финансирование предоставляется на приобретение семян сортов и гибридов, созданных в рамках «Федеральной научно-технической программы». Поддержку могут получить сельскохозяйственные товаропроизводители, засеявшие площади элитными семенами, в том числе за исключением посевов картофеля и овощных культур. Личные подсобные хозяйства и кредитные потребительские кооперативы под действие данного нормативного акта не подпадают. Межведомственное взаимодействие аграрного ведомства и финансовых структур обеспечивает целевое использование выделенных средств.

Прием документов стартовал и продлится до начала июля. Заявления принимаются по адресу улица Пушкина, дом 16/1.

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