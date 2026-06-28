Полиция Кузбасса раскрыла жестокое убийство 12-летней девочки по ДНК-следам

Рецидивист вышел на свободу только в мае этого года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранительные органы Кемерова задержали подозреваемого в жестоком убийстве двенадцатилетней девочки, чье тело было обнаружено на территории городского кладбища. Об этом сегодня пишет «Сибдепо» со ссылкой на официальную представительницу МВД России. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ, что строго регламентируется нормами уголовно-процессуального законодательства.

Заявление о пропаже ребенка поступило в дежурную часть Кировского района 27 июня июня. Мать сообщила, что школьница ушла из дома еще 25 числа и не вернулась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело несовершеннолетней было найдено на кладбище. Несмотря на попытки злоумышленника уничтожить улики путем сожжения, эксперты криминалистического центра регионального УМВД смогли выделить ДНК-профиль, что позволило идентифицировать фигуранта.

Подозреваемым оказался 54-летним кузбассовцем с богатым криминальным прошлым. Мужчина ранее отбывал наказание за убийство, разбой и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а на свободу вышел лишь в мае текущего года. За совершение умышленного убийства малолетнего Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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