«Стрелял, чтобы напугать»: В Томской области мужчина приговорен к шести годам колонии за попытку убийства

Житель поселка взял в руки ружье после конфликта за праздничным столом Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Каргасокском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство.

В прокуратуре Томской области сообщили, что в марте в поселке Восток семья праздновала рождение ребенка. В застолье участвовали 61-летний мужчина, его родной сын и взрослый пасынок. Ребенок родился у неродного сына.

Праздник организовали в доме у старшего из мужчин. Между хозяином дома и виновником торжества произошел конфликт, мужчины начали драться. В драке победил пасынок, но на этом ссора не закончилась. 61-летний мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в оппонента. Пуля попала в руку, не задев жизненно важных органов. Родной сын стрелявшего вмешался и не позволил отцу выстрелить из ружья еще раз.

Вину в содеянном немолодой мужчина не признал, утверждая, что стрелял только для того, чтобы напугать пасынка.

Вердикт суда — шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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