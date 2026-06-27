Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2026 9:51

В лесах Томской области площадь пожаров увеличилась до 19,3 тысячи га

Режим ЧС сохраняется, в тушении участвуют более тысячи специалистов из разных регионов
Анна КОВАЛЁВА
Зарегистрировано 38 действующих возгораний. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Зарегистрировано 38 действующих возгораний. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 27 июня в лесах Томской области действуют 38 пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, достигла 19 364 га, увеличившись за сутки почти на 400 га. Накануне стихия буйствовала на 18,9 тысячи га.

В Томской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения обстановки: практически на всей территории установлен наивысший класс пожарной опасности. В борьбе со стихией участвуют около 600 привлеченных специалистов. Задействованы федеральные авиапожарные силы, подразделения из Омской, Архангельской, Новосибирской, Кемеровской, Кировской, Мурманской областей, Хакасии, Хабаровского, Пермского краев.

Продолжается искусственное создание осадков при помощи зондировщика Ан-26. По прогнозу Западно-Сибирского управления ГМС, 27-29 июня в регионе пройдут дожди и выпадет град.

В «Авиалесоохране» уточнили, что всего в предыдущие сутки пожары в Томской области и Красноярском крае ликвидировали 1 203 специалиста различных служб.

Основной причиной возникновения возгораний в первой половине третьей декады июня — грозовая активность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виден смог и пахнет гарью: в томских лесах одновременно бушуют десятки пожаров

Томичей продолжает изнурять жара под 30 градусов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru