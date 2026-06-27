Зарегистрировано 38 действующих возгораний. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 27 июня в лесах Томской области действуют 38 пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, достигла 19 364 га, увеличившись за сутки почти на 400 га. Накануне стихия буйствовала на 18,9 тысячи га.

В Томской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения обстановки: практически на всей территории установлен наивысший класс пожарной опасности. В борьбе со стихией участвуют около 600 привлеченных специалистов. Задействованы федеральные авиапожарные силы, подразделения из Омской, Архангельской, Новосибирской, Кемеровской, Кировской, Мурманской областей, Хакасии, Хабаровского, Пермского краев.

Продолжается искусственное создание осадков при помощи зондировщика Ан-26. По прогнозу Западно-Сибирского управления ГМС, 27-29 июня в регионе пройдут дожди и выпадет град.

В «Авиалесоохране» уточнили, что всего в предыдущие сутки пожары в Томской области и Красноярском крае ликвидировали 1 203 специалиста различных служб.

Основной причиной возникновения возгораний в первой половине третьей декады июня — грозовая активность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виден смог и пахнет гарью: в томских лесах одновременно бушуют десятки пожаров

Томичей продолжает изнурять жара под 30 градусов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru