Ожидаются дожди разной интенсивности Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, в День молодежи 27 июня, в Томской области не обойдется без осадков. Синоптики Гидрометцентра обещают дожди, грозы, возможен град.

Температура воздуха в различных районах составит днем от +25 до +30°С, а в главном городе региона +26…+28°С. Сохранится переменная облачность. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. При порывах он будет разгоняться до 12 м/с, при грозе до 15-18.

«В период 27.06.26 — 30.06.26 на большей части территории сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класса)», — также предупредили метеорологи ЦГМС.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала подробный прогноз погоды на последние выходные июня-2026.

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