Столетняя труженица тыла из Томска начала работать на фронте в 15 лет

Юбиляршу тепло поздравили ветерана с юбилеем и вручила памятные подарки за сорокалетний стаж. Фото: мэрия Томска

Коренная жительница Томска Галина Монова отпраздновала столетний юбилей, сообщает пресс-служба администрации города. Женщина начала трудовой путь в пятнадцать лет и отработала на промышленных предприятиях региона сорок лет, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

Именинница родилась в деревне Халдеево Томского района в тысяча девятьсот двадцать шестом году. С началом войны она покинула школу и устроилась обмотчицей на местное предприятие, где изготавливали кабельную продукцию для фронта. После победы женщина не сменила сферу деятельности и до тысяча девятьсот восьмидесятого года трудилась контролером на заводе измерительной аппаратуры.

За многолетний труд женщина получила статус «Ветеран труда», а также удостоверения «Труженица тыла» и «Дитя войны», что гарантирует меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством. Представители городских властей посетили юбиляршу, вручили поздравительный адрес, цветы и подарки, поблагодарив за нелегкий труд в суровые годы.

Вместе с супругом героиня публикации воспитала двоих детей, сейчас она окружена заботой троих внуков и двух правнуков.

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