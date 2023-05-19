Жительница Томска Марта Дятченко отметила столетний юбилей

Жительнице Томска исполнилось 100 лет

Во вторник, 16 мая, жительнице Томска, труженице тыла Марте Дятченко исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем Марту Эмильяновну поздравили и.о. мэра Михаил Ратнер и глава администрации Октябрьского района Сергей Лазовский, сообщает пресс-служба мэрии.

Марта Эмильяновна родилась в селе Гуфмановка Житомирской области в многодетной семье, в которой было 13 дете й. В 1937 году семью выслали в Карелию, где позже скончался отец.

После смерти близкого родственника 14-летняя Марта Эмильяновна пошла работать на обувную фабрику, содержала семью – мать и троих младших братьев. В 1939 году началась Советско-финляндская война, и семью выслали в Коми, где девушка работала на лесоповале.

В Томскую область женщина переехала в 1955 году. Здесь 65 лет проработала на Сибэлектромоторе. У Марты Эмильяновны двое детей, трое внуков и пятеро правнуков.

В день рождения 16 мая и.о. мэра Томска Михаил Ратнер и глава администрации Октябрьского района навестили труженицу тыла Марту Эмильяновну Дятченко. Женщину поздравили с юбилеем, вручили памятные подарки и цветы, а также поздравили от лица президента России Владимира Путина.