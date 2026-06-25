Любое экстремальное путешествие томич называет «треугольником», в вершинах которого — человек, средство передвижения и природная стихия. Фото предоставил Евгений Ковалевский

25 июня россияне отмечают День мореплавателя или День моряка-надводника. В особенную дату «КП-Томск» поговорила с человеком, чья жизнь — это сотни экспедиций и десятки тысяч миль за кормой. Евгений Ковалевский — профессор, кандидат наук, за плечами которого более ста путешествий. Главным же вызовом для сибиряка стало трехгодичное плавание на надувном тримаране в рамках кругосветной экспедиции «Рашен Оушен Вэй». Мы спросили Евгения: «Зачем потребовался новый риск, если уже давно все доказано окружающим и самому себе?».

Портрет сибирского кругосветчика. Фото предоставил Евгений Ковалевский

«Судно, не предназначенное для выживания — это инструмент, на котором мы шли вокруг планеты. Кругосветная экспедиция — это высший вызов. Любое экстремальное путешествие я называю неким треугольником. В его вершинах — человек, средство передвижения и природная стихия. Они должны соответствовать друг другу. Если один из углов слаб, вся конструкция рушится. Человек не выдержит, судно развалится или стихия окажется недостаточно суровой — путешествие теряет смысл», — говорит известный мореплаватель Евгений Ковалевский.

Именно баланс такого треугольника, по словам томича, и определяет формат его экспедиций. Он сознательно выбирает условия, в которых каждый из трех углов находится на пределе возможностей. Если природа оказывается слабой, Евгению становится неинтересно. Его личный формат — познание планеты при движении в единоборстве (не противоборстве) с дикой природой.

Жизненный формат Евгения — движение в единоборстве с дикой природой. Фото из архива Евгения Ковалевского

За столь серьезным выбором стоит не просто любовь к риску. По словам Ковалевского, у каждого человека есть свой вектор развития — наука, искусство, бизнес, ремесло. Главное — идти вверх от рождения до смерти, без остановок. Путешественник убежден: остановка на пути равносильна деградации.

«Иногда отдохнуть для отдыха можно и нужно, но этот отдых не должен затягиваться. Человек должен двигаться. И по прошествии 5-6 лет ты оглядываешься и смотришь: я вышел на новый уровень или нет?», — говорит профессор.

Свой путь Ковалевский нашел не сразу. Он признается: окончательно определился только в 41 год, хотя к тому моменту уже четверть века стоял на «эскалаторе самосовершенствования». С 15 лет Евгений начал бегать по утрам в любую погоду — в дождь, в мороз до минус 37°С. Это тоже преодоление. И настоящая радость рождается именно из победы над собственной ленью, страхом и немощью. Для томича важно постоянно доказывать себе, что он способен справиться с трудностями. Именно такой образ жизни стал для него естественным. Мужчина почувствовал, что его стихия — дикая природа, которая не адаптирована под человека. Ее опасность его притягивает. Столкновение с ней и необходимостью преодолевать себя обостряет ощущение жизни. Это не просто хобби — это способ существования.

«Мне этот формат устраивает. Именно он дает мне то, что зиждется на первых двух основах: дикая природа и преодоление. Третье — в сочетании этих вещей мне нужно, чтобы остаться в живых, мобилизоваться и концентрироваться. И когда ты мобилизуешь все свои способности, у тебя есть шанс выйти на новый уровень, увеличить на 1% то, что тебе дал Создатель и реализовал через родителей», — говорит мореплаватель.

Ковалевский уверен, что потенциал человека равен возможностям Создателя, но большинство использует его лишь на 2-3%. Экстремальный формат позволяет добавить еще 1-2% и раскрыть в себе Творца на 5%.

Евгений напоминает, что планете Земля около 5 миллиардов лет, океану — более 3,5 миллиарда. Когда томич выходит в плавание, он буквально соприкасается с истиной, которая старше человечества в миллионы раз. Ведь человек, по словам Ковалевского, живет лишь одно мгновение на циферблате мироздания. И у него есть шанс прикоснуться к древней энергии, что-то из нее вынести. Ради этого томич идет в дикую природу.

Кругосветчик уточняет, что успех экспедиции — результат совместных усилий. Команда, состоящая из трех человек, смогла то, что не под силу одному.

«Вот мы шли вдвоем со Стасом Березкиным. А Юлия Калюжная в Томске была руководителем берегового штаба. И мы решали некоторые вопросы объединением усилий и способностей именно трех человек. Я думаю, что усилия одного человека закончились бы неудачей. Объединение создало возможность этой экспедиции дойти до конца», — заявил профессор.

Это судно не предназначено для выживания, однако смелые моряки сделали то, что многие считают невозможным

Ковалевский называет трехгодичное плавание с 2021 по 2024 год итоговой проверкой, подтвердившей правильность избранного когда-то пути. Сибиряк окончательно убедился, что экстремальные условия позволяют раскрыться максимально, а сам он способен делать то, что многие считают невозможным. Путешественник говорит, что правильнее сказать даже так: он не выбирал данный путь. Это его, Евгения, выбрал и поставил на путь преодоления создатель «через родителей».

«Для меня было важно подвести 50-летний итог своего движения, пройти путешествие наивысшей сложности. Максимальная перегрузка, максимальная концентрация, максимальная возможность себя раскрыть. Оно дошло до конца, я себя раскрыл. Поэтому это мое естественное состояние. Я из этого состою. Поэтому у меня не встает вопрос: а зачем мне выбирать? Когда-то меня выбрали на этот путь», — завершил Евгений Ковалевский.

Еще один потрясающий кадр из фотоархива Евгения Ковалевского

Сегодня, в свой неофициальный профессиональный праздник, мореплаватель напоминает: настоящий путь не всегда комфортен. Но именно в преодолении и единоборстве со стихией рождается та самая искра, которая ведет человека вперед. Даже если для этого приходится три года кутаться в мокрый спальник и хронически недосыпать.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» подробно об испытаниях, которые пришлось преодолеть команде Евгения Ковалевского во время кругосветки.

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