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25 июня 2026 12:30

«Полвека движения и экстремальная проверка»: томский кругосветчик Ковалевский — о десятилетиях на грани жизни и смертифото

В День моряка томич Евгений Ковалевский описал суть преодоления стихии
Анна КОВАЛЁВА
Любое экстремальное путешествие томич называет «треугольником», в вершинах которого — человек, средство передвижения и природная стихия. Фото предоставил Евгений Ковалевский

Любое экстремальное путешествие томич называет «треугольником», в вершинах которого — человек, средство передвижения и природная стихия. Фото предоставил Евгений Ковалевский

25 июня россияне отмечают День мореплавателя или День моряка-надводника. В особенную дату «КП-Томск» поговорила с человеком, чья жизнь — это сотни экспедиций и десятки тысяч миль за кормой. Евгений Ковалевский — профессор, кандидат наук, за плечами которого более ста путешествий. Главным же вызовом для сибиряка стало трехгодичное плавание на надувном тримаране в рамках кругосветной экспедиции «Рашен Оушен Вэй». Мы спросили Евгения: «Зачем потребовался новый риск, если уже давно все доказано окружающим и самому себе?».

Портрет сибирского кругосветчика. Фото предоставил Евгений Ковалевский

Портрет сибирского кругосветчика. Фото предоставил Евгений Ковалевский

«Судно, не предназначенное для выживания — это инструмент, на котором мы шли вокруг планеты. Кругосветная экспедиция — это высший вызов. Любое экстремальное путешествие я называю неким треугольником. В его вершинах — человек, средство передвижения и природная стихия. Они должны соответствовать друг другу. Если один из углов слаб, вся конструкция рушится. Человек не выдержит, судно развалится или стихия окажется недостаточно суровой — путешествие теряет смысл», — говорит известный мореплаватель Евгений Ковалевский.

Именно баланс такого треугольника, по словам томича, и определяет формат его экспедиций. Он сознательно выбирает условия, в которых каждый из трех углов находится на пределе возможностей. Если природа оказывается слабой, Евгению становится неинтересно. Его личный формат — познание планеты при движении в единоборстве (не противоборстве) с дикой природой.

Жизненный формат Евгения — движение в единоборстве с дикой природой. Фото из архива Евгения Ковалевского

Жизненный формат Евгения — движение в единоборстве с дикой природой. Фото из архива Евгения Ковалевского

За столь серьезным выбором стоит не просто любовь к риску. По словам Ковалевского, у каждого человека есть свой вектор развития — наука, искусство, бизнес, ремесло. Главное — идти вверх от рождения до смерти, без остановок. Путешественник убежден: остановка на пути равносильна деградации.

«Иногда отдохнуть для отдыха можно и нужно, но этот отдых не должен затягиваться. Человек должен двигаться. И по прошествии 5-6 лет ты оглядываешься и смотришь: я вышел на новый уровень или нет?», — говорит профессор.

Свой путь Ковалевский нашел не сразу. Он признается: окончательно определился только в 41 год, хотя к тому моменту уже четверть века стоял на «эскалаторе самосовершенствования». С 15 лет Евгений начал бегать по утрам в любую погоду — в дождь, в мороз до минус 37°С. Это тоже преодоление. И настоящая радость рождается именно из победы над собственной ленью, страхом и немощью. Для томича важно постоянно доказывать себе, что он способен справиться с трудностями. Именно такой образ жизни стал для него естественным. Мужчина почувствовал, что его стихия — дикая природа, которая не адаптирована под человека. Ее опасность его притягивает. Столкновение с ней и необходимостью преодолевать себя обостряет ощущение жизни. Это не просто хобби — это способ существования.

«Мне этот формат устраивает. Именно он дает мне то, что зиждется на первых двух основах: дикая природа и преодоление. Третье — в сочетании этих вещей мне нужно, чтобы остаться в живых, мобилизоваться и концентрироваться. И когда ты мобилизуешь все свои способности, у тебя есть шанс выйти на новый уровень, увеличить на 1% то, что тебе дал Создатель и реализовал через родителей», — говорит мореплаватель.

Ковалевский уверен, что потенциал человека равен возможностям Создателя, но большинство использует его лишь на 2-3%. Экстремальный формат позволяет добавить еще 1-2% и раскрыть в себе Творца на 5%.

Евгений напоминает, что планете Земля около 5 миллиардов лет, океану — более 3,5 миллиарда. Когда томич выходит в плавание, он буквально соприкасается с истиной, которая старше человечества в миллионы раз. Ведь человек, по словам Ковалевского, живет лишь одно мгновение на циферблате мироздания. И у него есть шанс прикоснуться к древней энергии, что-то из нее вынести. Ради этого томич идет в дикую природу.

Кругосветчик уточняет, что успех экспедиции — результат совместных усилий. Команда, состоящая из трех человек, смогла то, что не под силу одному.

«Вот мы шли вдвоем со Стасом Березкиным. А Юлия Калюжная в Томске была руководителем берегового штаба. И мы решали некоторые вопросы объединением усилий и способностей именно трех человек. Я думаю, что усилия одного человека закончились бы неудачей. Объединение создало возможность этой экспедиции дойти до конца», — заявил профессор.

Это судно не предназначено для выживания, однако смелые моряки сделали то, что многие считают невозможным

Это судно не предназначено для выживания, однако смелые моряки сделали то, что многие считают невозможным

Ковалевский называет трехгодичное плавание с 2021 по 2024 год итоговой проверкой, подтвердившей правильность избранного когда-то пути. Сибиряк окончательно убедился, что экстремальные условия позволяют раскрыться максимально, а сам он способен делать то, что многие считают невозможным. Путешественник говорит, что правильнее сказать даже так: он не выбирал данный путь. Это его, Евгения, выбрал и поставил на путь преодоления создатель «через родителей».

«Для меня было важно подвести 50-летний итог своего движения, пройти путешествие наивысшей сложности. Максимальная перегрузка, максимальная концентрация, максимальная возможность себя раскрыть. Оно дошло до конца, я себя раскрыл. Поэтому это мое естественное состояние. Я из этого состою. Поэтому у меня не встает вопрос: а зачем мне выбирать? Когда-то меня выбрали на этот путь», — завершил Евгений Ковалевский.

Еще один потрясающий кадр из фотоархива Евгения Ковалевского

Еще один потрясающий кадр из фотоархива Евгения Ковалевского

Сегодня, в свой неофициальный профессиональный праздник, мореплаватель напоминает: настоящий путь не всегда комфортен. Но именно в преодолении и единоборстве со стихией рождается та самая искра, которая ведет человека вперед. Даже если для этого приходится три года кутаться в мокрый спальник и хронически недосыпать.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» подробно об испытаниях, которые пришлось преодолеть команде Евгения Ковалевского во время кругосветки.

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