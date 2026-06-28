Полторы сотни собак пород от чихуахуа до догов съедутся под Томск

Четырехлапые питомцы покажут себя во всей красе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 150 различных пород примут участие в выставке «Край кедровый — 2026» (0+) 5 июля в Томском районе. Выставка ранга САС и ЧРКФ пройдет на территории парка отдыха «Томское море» в деревне Черная Речка. Организатором выступает Томская областная кинологическая организация «Топ-Дог». Организация и сообщила о проведении соревнований.

Ринги начнут работу в десять часов утра, вход для зрителей будет свободным. Ожидается участие около ста пятидесяти собак, в том числе лабрадоров-ретриверов, доберманов, такс, австралийских овчарок, длинношерстных колли, пинчеров и цвергпинчеров, а также континентальных той-спаниелей.

Межведомственное взаимодействие кинологических организаций и надзорных ведомств обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил проведения массовых мероприятий с участием животных. Нарушение правил содержания домашних животных или причинение вреда здоровью граждан влечет за собой административную ответственность по статьям КоАП РФ. За неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов при пресечении правонарушений на массовых мероприятиях виновным грозит административное задержание на срок до двенадцати суток.

На выставку приедут участники преимущественно из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края. Зрители смогут увидеть собак самых разных пород — от миниатюрных чихуахуа до немецких догов, а также пообщаться с заводчиками и владельцами животных. «Перед выставкой лучше посмотреть, в какое время будет выставляться интересующая вас порода, и тогда уже искать заводчиков. Кстати, узнать о них проще всего в кинологических клубах», — поделилась организатор Наталия.

В рамках выставки участники будут бороться за титулы. Выставка ранга САС дает возможность получить сертификат, необходимый для оформления титула чемпиона России, а ранг ЧРКФ считается более высоким уровнем кинологических соревнований. Также в программе запланировано тестирование поведения собак для допуска в разведение.

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