Традиционно — в последнюю субботу июня чествуют тех, кто дерзок и полон идей. Фото: Валерия Чиркова

27 июня в Томске, как и в остальных регионах России, отмечают День молодежи. Этот праздник был учрежденный в 1993 году, он символизирует энергию, устремления и творческий потенциал подрастающего поколения.

Для студенческого города это особенная дата. Она объединяет большое количество учащихся, молодых ученых, спортсменов, предпринимателей, волонтеров, общественников, строящих будущее региона. Именно на инициативах юных сибиряков держатся многие современные проекты — от экологических акций до образовательных форумов.

Напомним, в День молодежи в Томске организовали праздничную программу (0+). Сегодня в Губернаторском квартале развернуты три тематические зоны — историко-патриотическая, культурная и научно-технологическая. Для гостей подготовили интерактивные площадки, в том числе с электронной музыкой, граффити, арт-инсталляциями и фудкортом. Работают мастер-классы, выступают торческие коллективы. Хедлайнером праздника вечером станет музыкальная группа «Градусы».

Томичи в предвкушении выступления артистов. Фото: Валерия Чиркова

Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала подробную программу празднования.

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