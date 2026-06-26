Автомобиль томича конфискуют за пьяную езду по статье 264.1 УК РФ

Мужчина сел за руль пьяным и лишился прав Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные органы и правоохранительные структуры Томска подготовили к рассмотрению уголовное дело по статье 264.1 УК РФ в отношении местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, в ноябре прошлого года шестидесятичетырехлетний мужчина, уже имеющий опыт привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение, употребил спиртное в гостях и сел за руль. По пути домой он был остановлен сотрудниками полиции, зафиксировавшими состояние алкогольного опьянения.

Вину в содеянном фигурант признал полностью. Принадлежащий ему автомобиль арестован и помещен на специализированную стоянку, а его дальнейшая судьба будет решаться по итогам судебного разбирательства. За совершение данного преступления федеральное законодательство предусматривает суровое наказание, в том числе крупные денежные штрафы и лишение свободы. Также стоит помнить, что за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции при остановке транспортного средства или оформлении протокола виновным грозит административное задержание на срок до двенадцати суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стрелял, чтобы напугать»: В Томской области мужчина приговорен к шести годам колонии за попытку убийства

Погоня и выстрелы из табельного оружия: суд в Томской области конфисковал у лихача машину

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru