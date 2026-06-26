В Томской области создают банк резюме лучших специалистов

Банк резюме позволит соискателям более точечно найти работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области началась работа по созданию уникального банка резюме для высококвалифицированных кадров. Проект станет новым этапом поддержки соискателей на региональном рынке труда в рамках ярмарки трудоустройства «Работа России». Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Томская область активно подключилась к масштабному мероприятию. 26 июня по всему региону распахнули двери 20 площадок, организованных кадровым центром и его территориальными отделами. Однако главной новостью дня стало решение, принятое по итогам встречи работодателей и соискателей. Специалисты, посетившие ярмарку, но не нашедшие подходящую вакансию непосредственно на месте, получат шанс на дальнейшее трудоустройство благодаря индивидуальному подходу и банку резюме, который станет доступным для всех. Анкеты всех таких кандидатов будут собраны в единый специализированный банк резюме. Для каждого специалиста будет назначен карьерный консультант, который займется целенаправленным поиском работодателя под конкретный профиль и опыт человека.

Этот метод уже доказал свою эффективность во время весеннего регионального этапа ярмарки, когда почти из 2800 гостей мероприятия 660 человек успешно прошли первые собеседования. Служба занятости также продолжит поддержку остальных участников, с которыми свяжутся позже для подбора новых предложений.

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