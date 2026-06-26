Томские ученые и МЧС ускорят тушение битума в полтора раза

Испытания провели совместно с профильным институтом МЧС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ученые томского политехнического вуза совместно со специалистами МЧС России разрабатывают первый в стране нормативно-правовой регламент по тушению битума в резервуарах с теплоизоляцией, передает информационное агентство ТАСС. Инновационная технология позволяет ликвидировать возгорания нефтепродуктов в полтора раза быстрее.

Речь идет о густом нефтепродукте, который активно применяется в жилищном и дорожном строительстве. В настоящее время отдельного документа, регулирующего ликвидацию огня в таких специфических условиях, в российском законодательстве не существует. Создание регламента необходимо из-за особых характеристик горения битума и строгих требований промышленной безопасности. Нарушение норм пожарной безопасности на промышленных объектах влечет за собой крупные административные штрафы по статьям КоАП РФ, а за халатность, повлекшую пожар, предусмотрена уголовная ответственность.

«Регламент готовят совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МЧС России, так как такой документ необходим из-за особых условий и характеристик горения битума», — отметил заведующий лабораторией тепломассопереноса вуза Павел Стрижак.

Ранее исследователи предложили новый состав для тушения нефтепродуктов. Это пена на основе искусственного газового гидрата углекислого газа и поверхностно-активного вещества. При распылении углекислый газ вытесняет кислород, а пена создает на поверхности охлаждающий барьер.

Расчеты для резервуаров объемом от трехсот до пяти тысяч кубометров показали, что предложенный подход укладывается в нормативные десять минут. Для раннего выявления возгораний ученые также предложили интеллектуальную систему на базе искусственного интеллекта. В связке с гидратным огнетушителем она должна обеспечивать автоматическое тушение.

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